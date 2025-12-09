Operação Influencer. PGR "insatisfeito" com divulgação de escutas de Costa

O procurador-geral (PGR) da República assegurou esta terça-feira, ao ser questionado sobre a Operação Influencer, que não tem agendas, reiterando que não ficou satisfeito com a divulgação do conteúdo de escutas envolvendo o ex-primeiro-ministro António Costa.

"Não fico satisfeito com situações dessas. Não tenho agendas, como às vezes se diz que o Ministério Público lança escutas ou lança provas... Eu não tenho agendas", afirmou Amadeu Guerra.

Queixando-se de que as declarações que faz, incluindo através de comunicados, são "muitas vezes mal-interpretadas", o PGR lamentou que esteja "na ordem do dia criticar o procurador-geral e o Ministério Público".

"Não estou satisfeito com isso. Porquê? Porque faço um trabalho sério. Eu vim para procurador-geral porque achei que ainda podia prestar um bom serviço ao país, apenas por isso. Não é prémio carreira", sustentou.

A 3 de dezembro, a revista "Sábado" publicou uma notícia em que dá conta do resumo das transcrições de escutas que envolvem António Costa na Operação Influencer.