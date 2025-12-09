Peixe e carne vão ficar mais caros em 2026. Subida pode ir até aos 7%

Os preços da carne e do peixe poderão subir até 7% no próximo ano, prevê a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). A explicação, segundo a associação, está na pressão crescente sobre os custos de produção, desde as rações e fertilizantes até às exigências regulatórias que obrigam a novos investimentos por parte das empresas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À Renascença, o secretário-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, sublinha que, apesar da tendência de subida, o setor do retalho vai tentar conter o impacto no preço final ao consumidor.

“Os consumidores têm que estar preparados para um aumento, sentir um aumento, em algumas categorias de produtos, e esses aumentos estão diretamente relacionados com o aumento dos custos de produção associados a esses produtos”, explica.

Segundo o responsável, os produtos mais afetados deverão ser a carne, o peixe e os hortofrutícolas, categorias que enfrentam atualmente uma forte pressão “quer do ponto de vista regulatório, quer do ponto de vista de custos”.

“Naturalmente, há custos com as rações dos animais, com tudo o que esteja ligado à logística”, acrescenta.

Além destes produtos, Gonçalo Lobo Xavier destaca também o café, o cacau e outras matérias-primas, que têm registado subidas devido à conjugação de fatores económicos e ambientais.

“Há alguma pressão regulatória que obriga a um investimento por parte das empresas para o cumprimento dessas obrigações, e isso está-nos a preocupar”, afirma, garantindo, contudo, que “não queria de maneira nenhuma alarmar os consumidores”.

O dirigente frisa que os aumentos deverão situar-se “entre 6% e 7%”, mas lembra que o setor retalhista “vai tentar mitigar esses aumentos com mais eficiência e, porventura, com o esmagamento das margens”.

Natal com preços estáveis

Apesar das previsões para 2026, Gonçalo Lobo Xavier garante que neste Natal não há sinais de subida significativa dos preços em relação ao mesmo período do ano passado.

“Estes aumentos de que estou a falar são aumentos que se vão sentir essencialmente nos mercados já no próximo ano (...). Nos produtos típicos do Natal, de facto, o caso do azeite é um bom exemplo — há dois ou três anos estava altamente pressionado, mas desta vez estamos a sentir o contrário, uma retração do preço”, explica.

De acordo com o secretário-geral da APED, o abastecimento está garantido e os preços permanecem estáveis.

“Neste período de Natal está a decorrer tudo com normalidade, os retalhistas abasteceram-se e têm uma oferta alargada dos produtos. Não estamos com um crescimento de preços significativo relativamente ao ano passado”, conclui.