PGR espera que averiguação à Spinumviva fique pronta até às férias judiciais de Natal

09 dez, 2025 - 12:47 • Lusa

O PGR lamentou ainda que os documentos solicitados nesse âmbito à Spinumviva e aos seus clientes não tenham sido "entregues com a celeridade" que Ministério Público pretendia.

A+ / A-

O procurador-geral da República (PGR) disse hoje esperar que a averiguação preventiva no caso Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro Luís Montenegro, fique concluída até ao início das férias judiciais de Natal, em 22 de dezembro.

"Espero que seja antes das férias [judiciais]", afirmou Amadeu Guerra ao ser questionado sobre uma previsão para o desfecho da averiguação preventiva no caso Spinumviva, à margem de um evento numa escola em Loures para assinalar o Dia Internacional Contra a Corrupção.



