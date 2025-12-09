Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 09 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dia Internacional contra a Corrupção

Riscos de corrupção no poder local "continuam elevados", alerta Transparência Internacional

09 dez, 2025 - 07:30 • André Rodrigues

Urbanismo e obras municipais continuam a ser as áreas mais suscetíveis de risco de corrupção. Vice-presidente da Transparência Internacional em Portugal concorda com o uso da inteligência artificial nas investigaçoes de corrupção, sugerida pelo Procurador-Geral da República. Mas lembra que há limites.

A+ / A-

As áreas do urbanismo e das obras municipais continuam a ser as principais fontes de risco de corrupção no poder local, diz à Renascença o vice-presidente da Transparência Internacional em Portugal (TI PT).

"Os riscos são os mesmos, são muitos e continuam elevados", alerta José Fontão.

Esta terça-feira, a TI PT aproveita o Dia Internacional Contra a Corrupção para relançar o Índice de Transparência Municipal, inicialmente lançado em 2013.

O vice-presidente da TI PT reconhece que a perceção de risco de corrupção "tem-se mantido relativamente estável tanto no setor público central como no municipal".

Ainda assim, sublinha que a contratação pública ligada ao poder local é uma das áreas mais vulneráveis, em particular no urbanismo e nas obras municipais, que considera “uma área de risco evidente”.

O relançamento do Índice de Transparência Municipal conta, desde já, com o apoio do Mecanismo Nacional Anti-Corrupção (MENAC) e da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Portugal precisa de "mais investigação, processos e resultados" na luta contra a corrupção

Portugal precisa de "mais investigação, processos e resultados" na luta contra a corrupção

No Dia Internacional Contra a Corrupção, Susana Le(...)

IA nas investigações? "Muito útil", mas...

Noutro plano, José Fontão diz estar de acordo com o Procurador-Geral da República quanto ao potencial da inteligência artificial para apoiar investigações.

Pode ser “muito útil” na análise massiva de dados e na identificação de pistas relevantes para as investigações.

No entanto, este responsável alerta para as limitações na utilização destas tecnologias, nas fases mais avançadas dos processos.

Se, por um lado, a inteligência artificial pode contribuir para uma maior eficácia e eficiência nas investigações, José Fontão adverte que não deve ser usada como prova em processo penal.

Se queremos provar o que aconteceu, não podemos recorrer a uma ferramenta que gera um output novo”, observa o vice-presidente da TI PT, que classifica essa possibilidade como um "contrassenso".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 09 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975