Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar recua e não adere à greve geral

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) recuou e não vai aderir à greve geral de quinta-feira, 11 de dezembro.

A decisão foi conhecida após uma reunião entre o sindicato dos trabalhadores do INEM e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que teve lugar na sede da Direção Executiva do SNS, no Porto.



Em declarações à Renascença, o presidente do STEPH, Rui Lázaro, explica que a reunião com a ministra resultou num "reforço do compromisso do memorando de entendimento que tínhamos assinado em agosto".

"Perante isto, entendemos estarem reunidas as condições para recuar-mos na nossa adesão à greve, sanado que está este motivo extraordinário que, além do pacote laboral, nos tinha levado a aderir. Ficam agora os técnicos de emergência hospitalar livres para decidir", afirma Rui Lázaro.