Afinal, vagas dos cursos do Ensino Superior só podem aumentar 5%

Com estas mudanças, o ministério de Fernando Alexandre pretende que haja "um maior ajustamento entre a procura e oferta" no ensino superior. No último concurso nacional de acesso, muitas vagas disponíveis ficaram por preencher: nas três fases , houve 55.292 lugares e ficaram colocados 45.290 estudantes, um dos números mais baixos numa década.

Apesar da redução, a tutela considera que "as instituições de ensino superior vão ter mais autonomia para gerir as vagas dos seus cursos", podendo, além de aumentar em 5% os lugares, "reutilizar vagas não ocupadas", defende o Ministério da Educação, Ciência e Inovação em comunicado enviado às redações.

A proposta era de subir até 10%, mas as críticas foram muitas. Assim, as vagas dos cursos do Ensino Superior só podem aumentar 5% , decisão tomada pelo Governo depois dos alertas feitos quer pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) quer pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP). O problema? Tanto universidades como politécnicos temiam que o interior ficasse prejudicado.

As vagas, propriamente ditas, só serão conhecidas a 16 de fevereiro, mas o despacho publicado em Diário da República é já uma garantia de que a oferta pode crescer em relação às vagas do atual ano letivo, caso as instituições assim o entendam.

"Com a introdução desta regra é eliminada a exceção prevista de aumento de 10% do número de vagas nos ciclos de estudos com índice de excelência" e os que visam a formação em competências digitais, explica-se no comunicado. Nestes cursos, passa apenas a ser obrigatório manter o número de vagas equivalente ao número de colocados no ano anterior.

Em contrapartida, flexibiliza-se a transferência de vagas entre diferentes vias de acesso: passa, por exemplo, "a ser permitida a transferência das vagas fixadas e não ocupadas nos concursos especiais de acesso, até um máximo de 10%, para o Regime Geral de Acesso". O objetivo é sempre o mesmo: adequar a oferta à procura, permitindo que as instituições apostem nas vias de acesso e nos cursos que têm mais procura.

Medicina e Educação continuam a ter regras especiais. Nos cursos de Medicina, não será possível reduzir e continuará a ser obrigatório transferir todos os lugares não ocupados no concurso especial para a 1.ª fase do concurso nacional de acesso. Nos cursos de Educação Básica é obrigatório assegurar as vagas criadas no ano anterior.

Politécnicos e universidades contra os 10%

Na altura em que a tutela divulgou a proposta do despacho orientador de vagas, os politécnicos foram frontalmente contra.

Em comunicado de novembro passado, o CCISP mostrou-se “apreensivo e preocupado” com a possibilidade de aumento de até 10% do número total de vagas já que, “além de injustificada", considerava que a medida "penaliza o interior do país, criando condições para concentrar ainda mais o número de vagas nos grandes centros urbanos”, nomeadamente em Lisboa e no Porto.



Já os reitores, apesar de, em comunicado, aplaudirem o "incremento da autonomia" dada às instituições de ensino superior na definição de vagas, criticaram — também me novembro passado — a forma escolhida pelo Governo. Para o CRUP, acarretava "riscos", "desde logo, o de agravar as assimetrias regionais", "sobretudo em contextos, como o atual, de diminuição do número de estudantes".