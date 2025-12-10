Agitação marítima. Continente e Madeira sob avisos laranja na sexta e sábado

Sete distritos do continente e o arquipélago da Madeira vão estar na sexta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estarão com aviso amarelo entre as 06h00 e as 18h00 de sexta-feira, passando depois a laranja até às 07h00 de sábado, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir altura máxima de 11 metros.

Por causa do estado do mar, também os distritos de Faro, Setúbal e Beja estarão sob aviso amarelo entre as 09h00 de sexta-feira e as 07h00 de sábado.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo também estará com aviso laranja entre as 14h00 de sexta-feira e as 07h00 de sábado, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6,5 metros, podendo atingir 12,5 metros de altura máxima.

A costa norte da Madeira e o Porto Santo vão estar antes, entre as 06h00 e as 14h00 de sexta-feira, sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para o arquipélago da Madeira entre as 03h00 de sexta-feira e as 07h00 de sábado devido à previsão de vento forte com rajadas de 80 quilómetros por hora (km/h), sendo de 100 km/h nas regiões montanhosas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo, quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes" do estado do tempo.