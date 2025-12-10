Ouvir
Autarquias pedem intervenção do Governo para evitar fim da distribuição de jornais em 8 distritos

10 dez, 2025 - 00:49 • Marisa Gonçalves

Administração da VASP admite interromper a distribuição diária nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) faz um apelo ao Governo para que dê atenção às dificuldades em assegurar a distribuição de jornais.

Devido a problemas financeiros, a administração da VASP admitiu interromper a distribuição diária em oito distritos. Em declarações à Renascença, o vice-presidente da ANMP, Ribau Esteves, diz que o executivo de Luís Montenegro poderia assegurar os meios que permitam levar os jornais a todo o país.

"Para que intervenha com medidas que entenda que são legalmente possíveis de serem implementadas e que possam evitar esta perda que consideramos grave, ao nível do tal desenvolvimento coeso do todo nacional. Que a informação chegue a todo o país, a todo o tempo, porque ela é um instrumento de proteção da democracia e é um instrumento de coesão territorial e social do nosso país", defende o dirigente da ANMP.

Ou há apoios do Estado ou a Vasp em oito distritos do país é "inviável"

Ou há apoios do Estado ou a Vasp em oito distritos do país é "inviável"

Em causa está a sustentabilidade da empresa, devid(...)

Ribau Esteves dá como exemplo uma revisão da lei das finanças locais como forma de diminuir as desigualdades territoriais e evitar falhas na distribuição da imprensa.

"É essa palavra de uma associação que luta, desde sempre, por esse equilíbrio do desenvolvimento entre os grandes e os pequenos municípios quem em regra, têm essa justaposição, os maiores na corda litoral e os mais pequenos nas zonas mais interiores. Portanto, em total coerência com esse trabalho que a ANMP vem vindo a fazer, a luta por uma nova lei de finanças locais que seja um instrumento que venha ajudar a repor o equilíbrio que se vem perdendo, em defesa de um país que se desenvolva de forma equilibrada", defende.

A administração da VASP anunciou, na semana passada, que admite interromper a distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança, devido à quebra continuada das vendas de imprensa.

À Renascença, o sales manager da Vasp, Nuno Ramos, explica que, apesar de ainda não ter sido tomada uma decisão final e "estar tudo em aberto", o cenário atualmente em cima da mesa pode ser o único que garanta "sustentabilidade mínima para manter o negócio a funcionar".

O responsável da empresa de distribuição refere que foi feita uma análise às zonas "mais críticas" e que a situação atual está a complicar-se.

"Se a Vasp se torna inviável, acabamos por ter aqui um problema muito sério, porque aí não será só uma parte do país [que será afetada]", sublinha.

