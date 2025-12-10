Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação Gambérria

De prisão domiciliária para preventiva: arguida persistiu em esquema de auxílio à imigração ilegal

10 dez, 2025 - 09:11 • Olímpia Mairos

Segundo a PJ, a arguida continuava a intermediar esquemas fraudulentos no SNS, apesar de estar sob vigilância eletrónica. Caso já soma 16 detenções e 27 arguidos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, conduziu esta quarta-feira ao Tribunal Central de Instrução Criminal uma mulher que integrava um grupo organizado dedicado ao auxílio à imigração ilegal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A arguida encontrava-se sujeita à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, tendo-lhe sido agora aplicada a prisão preventiva.

De acordo com a PJ, apesar da medida anteriormente imposta, a mulher continuou a intermediar a venda fraudulenta de inscrições de imigrantes no Sistema Nacional de Saúde, recorrendo à colaboração de duas funcionárias de uma Unidade de Saúde Familiar, detidas em novembro.

Estas funcionárias, atualmente suspensas de funções, são suspeitas de atribuir indevidamente mais de 10 mil números de utente do SNS.

No âmbito da operação “Gambérria”, foram já detidas 16 pessoas e constituídas arguidas outras 27, entre as quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975