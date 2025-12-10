Doentes urgentes esperam perto de 20 horas em Castelo Branco

O tempo de espera para doentes urgentes no hospital de Castelo Branco já chega perto das 20 horas, na manhã desta quarta-feira, segundo o portal de tempos de espera do SNS.

Também são registados elevados tempos de espera noutros hospitais: no Amadora-Sintra, a espera é de 13 horas, ao passo que no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os doentes são atendidos, em média, 10 horas após a triagem.

Num dia marcado por constrangimentos generalizados nas urgências médicas, também o Hospital Espirito Santo, em Évora demora oito horas a atender os utentes.

Já no Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes têm de esperar seis horas e meia para ser visto por um médico, e os doentes considerados muito urgentes (pulseira laranja) tinham de aguardar seis horas e seis minutos. .

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808242424), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.

