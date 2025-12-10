Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa

Greve geral pode condicionar trânsito. Saiba que ruas vão estar cortadas em Lisboa

10 dez, 2025 - 20:27 • Catarina Magalhães

Comando Metropolitano de Lisboa da PSP recomenda que os residentes se desloquem, de forma atempada, para os principais eixos de Lisboa nesta quinta-feira de protestos.

A+ / A-

Os protestos da greve geral anunciados para esta quinta-feira vão condicionar o trânsito em várias cidades do país e o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP já alertou esta quarta-feira, em comunicado, para os "diversos constrangimentos" previstos na capital.

Esperam-se dificuldades na "circulação de pessoas, veículos e transportes públicos em toda a Área Metropolitana de Lisboa" a partir das 14h00, em dia de manifestação contra a proposta de alteração das leis laborais convocada pela CGTP e UGT.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A PSP aconselha os residentes da cidade de Lisboa a deslocarem-se, de forma atempada, nos principais eixos para garantir a melhorar circulação possível.

🔴 Greve geral ao minuto: O dia que pode parar Portugal

🔴 Greve geral ao minuto: O dia que pode parar Portugal

Contra a proposta de alteração das leis laborais, (...)

As autoridades policiais assumem estar "empenhadas em garantir o direito constitucional de manifestação e garantir a segurança de pessoas e bens".

Estão previstos condicionamentos nos seguintes acessos e artérias de Lisboa:

  • Praça D. Pedro IV;
  • Rua do Carmo;
  • Rua Garrett;
  • Rua Serpa Pinto;
  • Travessa da Trindade;
  • Rua Nova da Trindade;
  • Largo do Chiado;
  • Praça Luís de Camões;
  • Rua do Loreto;
  • Calçada do Combro;
  • Rua dos Poiais de São Bento;
  • Calçada da Estrela;
  • Rua de Correia Garção.

A PSP de Lisboa relembra que, se necessária a intervenção policial, os cidadão não hesitem em pedir assistência através do 112 ou 217654242.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975