Greve geral pode condicionar trânsito. Saiba que ruas vão estar cortadas em Lisboa

10 dez, 2025 - 20:27 • Catarina Magalhães
Os protestos da greve geral anunciados para esta quinta-feira vão condicionar o trânsito em várias cidades do país e o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP já alertou esta quarta-feira, em comunicado, para os "diversos constrangimentos" previstos na capital.
Esperam-se dificuldades na "circulação de pessoas, veículos e transportes públicos em toda a Área Metropolitana de Lisboa" a partir das 14h00, em dia de manifestação contra a proposta de alteração das leis laborais convocada pela CGTP e UGT.
A PSP aconselha os residentes da cidade de Lisboa a deslocarem-se, de forma atempada, nos principais eixos para garantir a melhorar circulação possível.
Contra a proposta de alteração das leis laborais, (...)
As autoridades policiais assumem estar "empenhadas em garantir o direito constitucional de manifestação e garantir a segurança de pessoas e bens".
Estão previstos condicionamentos nos seguintes acessos e artérias de Lisboa:
A PSP de Lisboa relembra que, se necessária a intervenção policial, os cidadão não hesitem em pedir assistência através do 112 ou 217654242.