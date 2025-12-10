Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Grupos europeus manifestam-se por mais comboios noturnos. Lisboa junta-se à ação “Festa do Pijama”

10 dez, 2025 - 10:43 • Olímpia Mairos

O movimento ATERRA diz que já solicitou reuniões com a CP – Comboios de Portugal e com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, mas até ao momento não obteve resposta.

A+ / A-

Na próxima sexta-feira, 12 de dezembro, apoiantes de vários movimentos por uma mobilidade justa, incluindo Back on Track, Stay Grounded e Aterra, vão realizar ações simultâneas em estações ferroviárias de mais de uma dezena de cidades europeias, exigindo o reforço da rede de comboios noturnos.

A iniciativa, denominada “Festa do Pijama pelos Comboios Noturnos”, propõe momentos de dança nas plataformas, com participantes vestidos de pijama, para reivindicar o fim dos cancelamentos e a criação de uma rede ferroviária europeia conectada e acessível.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Lisboa, o encontro está marcado para as 19h00, no Cais 3 da estação de Santa Apolónia, com uma “silent disco” animada pelo coletivo DJs for Climate Action. Os organizadores convidam todos a levar pijamas, telemóveis e auriculares para participar neste protesto criativo.

Francisco Pedro, do movimento Aterra, citado em comunicado, recorda que “desde 2020 que esperamos a reposição do Sud Expresso e do Lusitânia, que partiam de Santa Apolónia rumo a Madrid e Hendaye”.

“Lisboa continua a ser uma das únicas capitais europeias sem ligação ferroviária internacional, apesar de a linha existir. Este serviço funcionou durante 130 anos e queremos que volte. Os comboios noturnos são a opção mais saudável, confortável e ecológica para viagens longas”, defende.

Já Inês Teles, da Stay Grounded, sublinha que “os comboios noturnos são a melhor alternativa à aviação, um setor que precisa de ser drasticamente reduzido à medida que o colapso climático se acelera”.

“Em vez de greenwashing ao tráfego aéreo, precisamos de soluções reais sobre carris”, acrescenta.

A ação europeia destaca a crescente procura por alternativas à mobilidade dependente de combustíveis fósseis, defendendo duas medidas urgentes: a redução rápida e justa do tráfego aéreo para cumprir metas climáticas e grandes investimentos públicos em ferrovias, especialmente em comboios noturnos, que oferecem uma forma acessível, de baixas emissões e socialmente justa de viajar.

O movimento Aterra diz que já solicitou reuniões com a CP – Comboios de Portugal e com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, mas até ao momento não obteve resposta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975