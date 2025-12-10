Homem condenado a pena máxima por matar brasileira que conheceu no Algarve

O Tribunal de Faro condenou esta quarta-feira a 25 anos de prisão um homem pelo homicídio de uma cidadã brasileira, também de 25 anos, que conheceu no Algarve e cujo corpo foi encontrado carbonizado no Alentejo.

José Mascarenhas foi condenado à pena máxima por matar Josielly Fontes, em dezembro de 2022, depois de o tribunal ter dado como provados os crimes de homicídio qualificado, furto, profanação de cadáver, abuso de cartão na forma tentada e falsidade informática.

De acordo com o tribunal, tendo conhecimento de elevadas quantias de dinheiro que a vítima obtinha através da prostituição, o homem elaborou um plano para lhe retirar os cartões bancários, tendo usado a força física para subtrair os seus bens.

Na tarde de 6 de dezembro de 2002, a mulher saiu de Vilamoura para se encontrar com o condenado e ambos seguiram numa viatura emprestada, conduzida pelo homem, tendo sido de dia 6 para dia 7 que Josielly foi morta, em hora não apurada.

O homem tentou levantar dinheiro em Boliqueime, mas introduziu um código errado, tendo depois conduzido até Santana da Serra, onde conseguiu que a funcionária de um bar intermediasse a transferência de 920 euros da conta da vítima.