Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Homem que cometeu homicídio há 20 anos no Brasil foi agora detido em Cascais

10 dez, 2025 - 11:06 • Olímpia Mairos

Suspeito, condenado a 12 anos de prisão, vivia em Portugal desde 2017 em situação irregular. Foi localizado pela Polícia Judiciária após alerta da Interpol e será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, deteve na zona de Cascais um cidadão estrangeiro no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O homem, de 57 anos, foi condenado a 12 anos de prisão pela prática de um crime de homicídio ocorrido em março de 2005, numa cidade do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a PJ, por motivos não totalmente esclarecidos, o suspeito surpreendeu a vítima e atingiu-a com vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

“A ‘red notice’ Interpol foi recebida no passado dia 2 de dezembro, desenvolvendo-se, desde aí, uma troca de informações policiais com as autoridades brasileiras, permitindo proceder à localização e detenção do agressor”, acrescenta a PJ, em comunicado.

O homem terá entrado em território nacional em setembro de 2017 e encontrava-se em situação irregular em Portugal, vivendo com outros cidadãos estrangeiros e trabalhando de forma não declarada.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de uma medida de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975