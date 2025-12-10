Homem que cometeu homicídio há 20 anos no Brasil foi agora detido em Cascais

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, deteve na zona de Cascais um cidadão estrangeiro no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil.

O homem, de 57 anos, foi condenado a 12 anos de prisão pela prática de um crime de homicídio ocorrido em março de 2005, numa cidade do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a PJ, por motivos não totalmente esclarecidos, o suspeito surpreendeu a vítima e atingiu-a com vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

“A ‘red notice’ Interpol foi recebida no passado dia 2 de dezembro, desenvolvendo-se, desde aí, uma troca de informações policiais com as autoridades brasileiras, permitindo proceder à localização e detenção do agressor”, acrescenta a PJ, em comunicado.

O homem terá entrado em território nacional em setembro de 2017 e encontrava-se em situação irregular em Portugal, vivendo com outros cidadãos estrangeiros e trabalhando de forma não declarada.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de uma medida de coação.