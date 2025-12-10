​Idoso encontrado morto com pulseira do Hospital de S. Francisco Xavier

O Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa, confirma que o corpo, encontrado esta quarta-feira de manhã por agentes da PSP, em Belém, é o de um utente que deu entrada no Serviço de Urgência daquela Unidade Local de Saúde (ULS) no dia 14 de novembro.



Em comunicado enviado à Renascença, o hospital indica que o idoso foi triado, observado e fez vários exames, mas depois não respondeu a nova chamada para observação.

Os serviços tentaram contactar telefonicamente o utente e o contacto de referência, sem sucesso, pelo que a PSP foi notificada.

O corpo do idoso foi encontrado esta quarta-feira de manhã, ainda com a pulseira do hospital, na estrada que liga a unidade à Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.

A Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) expressa o seu “profundo pesar” por esta morte.