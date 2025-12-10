Já há calendário de exames para este ano. Conheça as datas

Está publicado em Diário da República o calendário de exames para este ano letivo. Os alunos de 4.º e 6.º ano começam a fazer provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) entre o fim de maio e o início de junho.

Já os alunos do 9.º ano têm provas finais do ensino básico com a primeira fase a começar a 17 de junho. As notas da primeira fase serão publicadas a 14 de julho.

Quanto aos alunos do Secundário, os estudantes do 11.º e 12.º ano têm exames a partir de 16 de junho. As pautas com as notas das provas da primeira fase serão afixadas a 14 de julho.

Consulte o calendário mais detalhado.

Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) - 4.º ano:

De 27 maio a 9 de junho: Educação Artística

2 de junho: Português, Português Língua Segunda e Português Lingua Não Materna

5 de junho: Matemática

Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) - 6.º ano:

29 de maio: Inglês

3 de junho: Português, Português Língua Segunda e Português Lingua Não Materna

8 de junho: Matemática

Provas finais do Ensino Básico - 9.º ano:

17 de junho: Português, Português Língua Segunda e Português Lingua Não Materna

22 de junho: Matemática

* A segunda fase das provas finais de 9.º ano será a 16 de julho, português, e 20 de julho, matemática. As notas da segunda fase serão afixadas a 5 de agosto.

Exames finais nacionais do Ensino Secundário:

16 de junho: Português (12.º), Português Língua Segunda (12.º) e Português Lingua Não Materna(12.º), Economia A (11.º)

17 de junho: Geometria Descritiva A (11.º), Alemão (11.º) , Espanhol (11.º) , Francês (11.º) , Italiano (11.º) , Latim (11.º) , Mandarim (11.º)

, Espanhol , Francês , Italiano , Latim , Mandarim (11.º) 18 de junho: Biologia e Geologia (11.º)

19 de junho: Geografia (11.º)

22 de junho: História A (12.º), História B (11.º), História da Cultura e das Artes (11.º), Literatura Portuguesa (11.º)

23 de junho: Matemática A (12.º), Matemática B (11.º) , Matemática Aplicada às Ciências Socias (11.º), Inglês (11.º)

, Matemática Aplicada às Ciências Socias (11.º), Inglês 25 de junho: Física e Química A (11.º)

26 de junho: Desenho A (12.º) e Filosofia (11.º)

* A segunda fase dos exames nacionais do secundário decorre entre 16 e 22 de julho. As notas das provas feitas na segunda fase serão afixadas a 5 de agosto.



