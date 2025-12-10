Já há calendário de exames para este ano. Conheça as datas

10 dez, 2025 - 09:58 • Cristina Nascimento
Está publicado em Diário da República o calendário de exames para este ano letivo. Os alunos de 4.º e 6.º ano começam a fazer provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) entre o fim de maio e o início de junho.
Já os alunos do 9.º ano têm provas finais do ensino básico com a primeira fase a começar a 17 de junho. As notas da primeira fase serão publicadas a 14 de julho.
Quanto aos alunos do Secundário, os estudantes do 11.º e 12.º ano têm exames a partir de 16 de junho. As pautas com as notas das provas da primeira fase serão afixadas a 14 de julho.
Consulte o calendário mais detalhado.
Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) - 4.º ano:
Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) - 6.º ano:
Provas finais do Ensino Básico - 9.º ano:
* A segunda fase das provas finais de 9.º ano será a 16 de julho, português, e 20 de julho, matemática. As notas da segunda fase serão afixadas a 5 de agosto.
Exames finais nacionais do Ensino Secundário:
* A segunda fase dos exames nacionais do secundário decorre entre 16 e 22 de julho. As notas das provas feitas na segunda fase serão afixadas a 5 de agosto.