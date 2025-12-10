Mais de 100 comboios suprimidos em duas horas no dia anterior à greve geral

Mais de uma centena de comboios da CP foram suprimidos na manhã desta quarta-feira, dia anterior à greve geral marcada por UGT e CGTP contra as alterações à lei laboral.

Os dados oficiais da CP, enviados à Renascença, apontam para a supressão de 133 comboios entre as 10h e as 12h, representando 24% dos comboios programados nessas duas horas. Estes serão os primeiros efeitos da greve geral de quinta-feira.

Os comboios urbanos do Porto estão a ser os mais afetados, com 47% dos serviços suprimidos. Os serviços regionais e Internacional, que a CP agrupa, têm 34% de supressões, enquanto 29% dos comboios urbanos de Coimbra foram suprimidos.

Oito comboios de longo curso, dos serviços Intercidades e Alfa Pendular, foram suprimidos, representando 25% do que estava programado. Os comboios urbanos de Lisboa estão com uma taxa de supressão de 9%.