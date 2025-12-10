Mais de 100 comboios suprimidos em duas horas no dia anterior à greve geral

10 dez, 2025 - 12:41 • João Pedro Quesado
Mais de uma centena de comboios da CP foram suprimidos na manhã desta quarta-feira, dia anterior à greve geral marcada por UGT e CGTP contra as alterações à lei laboral.
Os dados oficiais da CP, enviados à Renascença, apontam para a supressão de 133 comboios entre as 10h e as 12h, representando 24% dos comboios programados nessas duas horas. Estes serão os primeiros efeitos da greve geral de quinta-feira.
Os comboios urbanos do Porto estão a ser os mais afetados, com 47% dos serviços suprimidos. Os serviços regionais e Internacional, que a CP agrupa, têm 34% de supressões, enquanto 29% dos comboios urbanos de Coimbra foram suprimidos.
Oito comboios de longo curso, dos serviços Intercidades e Alfa Pendular, foram suprimidos, representando 25% do que estava programado. Os comboios urbanos de Lisboa estão com uma taxa de supressão de 9%.
Entre Braga e Lisboa, o Intercidades com partida às 14h06 já está assinalado como suprimido. Entre Porto e Lisboa, o Intercidades que parte às 12h45 de Campanhã também foi suprimido.
Apesar de os números da CP apenas incluírem comboios entre as 10h e as 12h, a Renascença contabilizou a supressão de cerca de 40 comboios antes das 10h, através da página da Infraestruturas de Portugal que permite ver o estado dos comboios.
As estações consultadas foram Porto Campanhã, Lisboa Santa Apolónia, Guimarães, Braga, Sete Rios, Benfica, Pragal, Guarda, Figueira da Foz, Caldas da Rainha, Barcelos, Entroncamento, Beja e Faro.
Nenhum comboio da Fertagus surge assinalado como suprimido.