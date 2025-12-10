Mais de 330 comboios suprimidos na véspera da greve geral

10 dez, 2025 - 19:06 • Redação
Até às 19h00 desta quarta-feira, 335 comboios foram suprimidos devido à greve geral de amanhã, de acordo com dados enviados à Renascença pela CP.
Um total de 31% das ligações previstas foram canceladas, adianta a empresa.
Entretanto, na Transtejo e a Soflusa, responsáveis pelas travessias no rio Tejo, os serviços mínimos para quinta-feira incluem apenas viagens de barco entre as 6h00 e as 9h30 e também entre as 18h30 e as 20h00.
Já o Metro de Lisboa confirma que todas as estações vão estar encerradas.
Não há serviços mínimos e, por isso, a circulação só retoma na sexta-feira às 6h30 da manhã.
Em Lisboa, na quinta-feira, estão previstos vários condicionamentos nas estradas devido à greve geral e a manifestações das centrais sindicais.
Segundo a PSP, a situação vai ser especialmente complicada a partir das 14h00, na zona da baixa e do Chiado, como na Praça Luís de Camões ou na Rua do Carmo, e que se estendem até à Calçada da Estrela.
[notícia atualizada às 19h25 - com dados até às 19h00]