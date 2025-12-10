Máscara obrigatória e suspensa atividade não urgente na unidade local de saúde de Leiria

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria anunciou esta quarta-feira a obrigatoriedade do uso de máscara para utentes, acompanhantes e profissionais nos seus espaços, e a suspensão da atividade não urgente.

Numa informação enviada à agência Lusa, a ULS divulgou que, desde esta quarta-feira, reforçou as medidas previstas no Plano de Contingência Saúde Sazonal - Módulo Inverno, "determinando a obrigatoriedade do uso de máscara para utentes, acompanhantes e profissionais em todos os espaços de prestação de cuidados".

"Esta medida visa travar a cadeia de transmissão de vírus respiratórios e garantir maior proteção dos doentes e dos profissionais de saúde", referiu a ULS.

Ainda segundo esta entidade, "o reforço agora implementado inclui também a suspensão da atividade não urgente, permitindo aumentar a capacidade de internamento e reforçar as equipas do serviço de Urgência, numa fase de elevada pressão".

"O nível 1 [de um total de quatro] do Plano de Contingência foi ativado na semana passada, em resposta ao aumento significativo de procura dos serviços de saúde, sobretudo devido a situações respiratórias", esclareceu.

De acordo com a ULS, "desde então, têm vindo a ser aplicadas diversas medidas estruturais, como o aumento do número de camas, o reforço de profissionais, a aceleração das altas clínicas e o encaminhamento de doentes de menor complexidade para o Hospital de Pombal, assegurando uma gestão mais eficiente dos fluxos assistenciais".

"O nível 1 é acionado quando se verifica um crescimento contínuo da procura, especialmente no internamento hospitalar, e implica a implementação de várias medidas de reforço", explicou anteriormente a ULS.

A ULS apelou ainda à população para contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) antes de recorrer aos serviços de urgência e para privilegiar os cuidados de saúde primários, nomeadamente o Serviço de Atendimento Complementar e as consultas para doença aguda, disponíveis nos centros de saúde.

A situação continuará a ser monitorizada diariamente, permitindo ajustar as medidas sempre que necessário, garantiu a ULS.

A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.

Portugal entrou em fase epidémica de gripe com tendência crescente, registando um aumento de casos confirmados, incluindo internamentos em cuidados intensivos, alertou na sexta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).

"Os dados relativos à atividade gripal nesta época de 2025-26 (...) mostraram que na semana 48, que se iniciou em 24 de novembro, a atividade gripal é epidémica", disse à agência Lusa Raquel Guiomar, responsável pelo Laboratório Nacional de Referência para o vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios do Insa.

O Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios do Insa revela que, na semana de 24 a 30 de novembro, se observou um aumento na taxa de incidência das infeções respiratórias agudas graves em comparação com as semanas anteriores, atingindo 10,5 casos por 100.000 habitantes.

Já na segunda-feira, a ministra da Saúde garantiu que o Serviço Nacional de Saúde está preparado para responder ao aumento dos casos de gripe que se prevê para as próximas semanas.

"Posso assegurar que as nossas instituições estão preparadas e articuladas, desde os hospitais e centros de saúde ao INEM, à Direção-Geral da Saúde e ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, e à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, para dar a melhor resposta possível aos portugueses, desde a prevenção até ao tratamento", disse Ana Paula Martins, adiantando que, em Portugal, regista-se "uma atividade gripal crescente nas últimas semanas, já com impacto visível nas unidades de saúde".