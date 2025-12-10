Ouvir
MP vai recorrer de absolvição de atual e ex-bastonários dos enfermeiros

10 dez, 2025 - 19:42 • Lusa

Sem adiantar mais pormenores, a investigação dos crimes de peculato e falsificação de documentos foi retomada pelo Ministério Público. Em causa, está um alegado desfalque de 63 mil euros para ajudas de custo por viagens presumivelmente fictícias.

O Ministério Público (MP) vai recorrer da absolvição do atual, da ex-bastonária dos enfermeiros e de outras 11 pessoas ligadas à Ordem por um alegado desfalque de 63 mil euros da associação profissional, informou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"O Ministério Público pretende interpor recurso da decisão proferida, a qual ainda não transitou em julgado", indicou, em resposta à Lusa, fonte oficial da PGR, sem adiantar mais pormenores.

Em 24 de novembro, o Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu o atual bastonário dos enfermeiros, Luís Filipe Barreira, a sua antecessora, Ana Rita Cavaco, e outros 11 arguidos ligados ao primeiro de dois mandatos desta última (2016-2023) do alegado desvio, em 2016.

Em causa estava, segundo a acusação do MP, o recebimento de ajudas de custo por viagens presumivelmente fictícias.

Luís Filipe Barreira, bastonário desde dezembro de 2023, era à data vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes, Armandina Silva Lopes, justificou a absolvição com o facto de se ter instalado uma "dúvida séria e razoável" de que os arguidos tenham praticado os crimes de peculato e falsificação de documentos de que estavam acusados.

Nas alegações finais do julgamento, iniciado em 20 de janeiro de 2025, o MP tinha pedido a condenação dos 11 arguidos a pena suspensa de prisão.

Em 24 de novembro, os advogados da maioria dos arguidos, Tiago Costa Andrade e Rui Patrício, mostraram-se satisfeitos com a absolvição, enquanto Luís Filipe Barreira assegurou nunca ter esperado "outro desfecho" que não fosse o reconhecimento pela justiça de que não cometeu qualquer ilícito.

