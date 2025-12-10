O que acontece a quem faz greve? É preciso avisar? Um breve guia sobre o direito à greve

A primeira greve geral desde 2013 levanta dúvidas a muitos portugueses sobre as implicações de aderir a uma paralisação do trabalho. Afinal, o que está em causa?

A greve foi convocada, para esta quinta-feira, pela UGT e CGTP, para protestar contra as alterações à lei laboral pretendidas pelo Governo.

O que acontece a quem faz greve?

A consequência de fazer greve é perder o direito ao salário e subsídio de refeição correspondentes ao período de greve.

É a própria Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a esclarecer que “a greve suspende as relações emergente do contrato de trabalho, nomeadamente o direito à retribuição e, em consequência, desvincula-os dos deveres de subordinação e assiduidade”.

Pode haver discriminação por fazer greve?

“Não”, é a resposta simples da ACT, esclarecendo que tudo o que implicar “coação, prejuízo ou discriminação sobre qualquer trabalhador por motivo de adesão ou não à greve” é “nulo”.