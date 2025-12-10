Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Odor a droga denuncia condutor e leva à apreensão de mais de 4 mil doses na Lourinhã

10 dez, 2025 - 07:58 • Olímpia Mairos

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Lourinhã.

A+ / A-

O Comando Territorial de Lisboa, através do Posto Territorial da Lourinhã, deteve um homem de 54 anos, no concelho da Lourinhã, por tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária, durante a qual os militares da Guarda abordaram uma viatura cujo condutor apresentava comportamento suspeito.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao detetarem odor a produto estupefaciente proveniente do veículo, foi efetuada uma revista pessoal ao indivíduo e uma busca sumária à viatura, tendo sido encontrada droga na sua posse. Posteriormente, foi realizada uma busca domiciliária.

Da operação resultou a apreensão de 4. 413 doses de haxixe, 690 euros em numerário, 65 sementes de canábis, 16 virotões, cinco doses de liamba.

Foram ainda apreendidas duas balanças de precisão, uma besta, um telemóvel, bem como diverso material destinado ao fracionamento, armazenamento e distribuição do produto estupefaciente.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Lourinhã.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Vedras.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975