Odor a droga denuncia condutor e leva à apreensão de mais de 4 mil doses na Lourinhã

O Comando Territorial de Lisboa, através do Posto Territorial da Lourinhã, deteve um homem de 54 anos, no concelho da Lourinhã, por tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária, durante a qual os militares da Guarda abordaram uma viatura cujo condutor apresentava comportamento suspeito.

Ao detetarem odor a produto estupefaciente proveniente do veículo, foi efetuada uma revista pessoal ao indivíduo e uma busca sumária à viatura, tendo sido encontrada droga na sua posse. Posteriormente, foi realizada uma busca domiciliária.

Da operação resultou a apreensão de 4. 413 doses de haxixe, 690 euros em numerário, 65 sementes de canábis, 16 virotões, cinco doses de liamba.

Foram ainda apreendidas duas balanças de precisão, uma besta, um telemóvel, bem como diverso material destinado ao fracionamento, armazenamento e distribuição do produto estupefaciente.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Lourinhã.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Vedras.