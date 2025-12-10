Porque vai haver greve geral? O que acham os portugueses do protesto?

É já esta quinta-feira a greve geral marcada pela UGT e CGTP, em protesto contra as alterações às leis laborais propostas pelo Governo. Transportes, educação e saúde vão ser os setores mais afetados pela paralisação, mas também os bancos, seguradoras e empresas de telecomunicações podem sentir os efeitos da greve. Os agentes da PSP, impedidos pela lei de fazer greve, vão concentrar-se à porta da residência do primeiro-ministro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, alegou, no Parlamento, que os portugueses não percebem os motivos da greve. Mas um barómetro publicado pelo jornal "Diário de Notícias" mostra que 61% dos portugueses apoiam de alguma forma a paralisação. Que justificações foram dadas para a greve geral? As duas centrais sindicais utilizaram linguagem diferente para criticar as mesmas propostas do Governo. Para a UGT, as alterações à lei laboral são “um ataque sem precedentes” às “condições de trabalho e à própria manutenção dos postos de trabalho”, referiu a União Geral de Trabalhadores no pré-aviso de greve.

“É uma proposta fora de tempo, num contexto de crescimento económico, estabilidade financeira, de elevado emprego e baixo desemprego, que o Governo ignora”, acusou a UGT, lamentando que “o que se quer é o aumento do poder unilateral dos empregadores e a fragilização de quem trabalha”. A UGT disse ainda que o Governo a “encostou à parede” quando pediu à central sindical um acordo para não levar a proposta de lei como estava para a Assembleia da República. O que disse a CGTP? A CGTP declarou-se contra a “facilitação dos despedimentos e promoção dos despedimentos sem justa causa”, a “eternização da precariedade”, e a “desregulação dos horários (...) com a reintrodução do banco de horas individual”. Além disso, a central sindical critica o “ataque aos direitos de maternidade e paternidade” e “ao direito de greve”, “a imposição da caducidade para acabar com os contratos” coletivos, e as “limitações à liberdade sindical” que vê nas propostas de alteração do Governo? Que mudanças propôs o Governo nas leis do trabalho? Com o pacote a que chamou “Trabalho XXI”, apresentado em julho, o Governo propôs-se a alterar quase 90 artigos do Código do Trabalho, e mexer ainda noutras leis do trabalho. Entre as propostas está o alargamento dos contratos a prazo de seis meses para um ano de duração mínima, e três renovações, e com duração máxima de três anos. Além disso, todas as empresas podem celebrar contratos a termo nos primeiros dois anos de funcionamento, e nunca ter tido um contrato por tempo indeterminado pode ser justificação para celebrar um contrato a prazo (a termo certo). O Governo quer também revogar a necessidade de apresentação de prova e audição de testemunhas durante um processo disciplinar para despedimento por justa causa, aplicando a alteração a todas as empresas com menos de 250 pessoas.

Outra alteração é o regresso do banco de horas individual, instituído por acordo entre empregador e trabalhador, com a possibilidade de o horário de trabalho ser aumentado até duas horas por dia, num máximo de 50 horas semanais. O Governo também quer revogar o período experimental de 180 dias no primeiro emprego, acabar com as restrições ao outsourcing após os despedimentos, facilitar que o empregador recuse o teletrabalho, terminar o direito de recusa a trabalhar à noite ou ao fim de semana para pessoas com filhos menores de 12 anos, eliminar os três dias de falta por luto gestacional e alargar os serviços mínimos, entre outras mudanças. A marcação da greve teve algum efeito? O Governo mudou algumas propostas após a marcação da greve geral. Dias depois, o executivo de Luís Montenegro propôs repor os três dias de férias ligados à assiduidade e deixar cair os dois dias adicionais pagos pelo trabalhador. A proposta feita à UGT também recuava na simplificação dos despedimentos nas médias empresas, na redução das horas de formação anual para os trabalhadores, e na limitação à dispensa para amamentação (exigindo prova apenas se a situação se prolongar além do primeiro ano de vida da criança). Dias mais tarde, o Governo voltou a recuar, agora nos limites à recusa de trabalho à noite e ao fim de semana por pais com filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência, doença crónica ou oncológica. O que disseram os sindicatos? A primeira mudança de propostas pelo Governo foi considerada “muito pouco” pela UGT. Governo e UGT chegaram a reunir formalmente, na residência do primeiro-ministro, mas, apesar da reunião “construtiva” e de “disponibilidade de continuar a negociar”, a greve não foi desconvocada. O que acham os portugueses sobre a greve geral? Um barómetro da Aximage para o "Diário de Notícias", publicado esta quarta-feira, mostra que 61% dos portugueses apoiam a greve geral de 11 de dezembro. O estudo indica serem os mais jovens, entre os 18 e os 34 anos, que mais estão favoráveis à greve — 70% dos inquiridos dizem que concordam, ou concordam totalmente, com a paralisação. Mantendo a divisão geracional sentida noutros temas, 41% dos inquiridos com mais de 65 anos discorda total ou parcialmente da greve.