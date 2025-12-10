PSP confirma buscas no Sindicato dos Enfermeiros no Porto

A PSP confirma à Renascença a realização de buscas nas instalações do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, no Porto. A notícia foi inicialmente avançada pela RTP.

Segundo a televisão pública, as buscas estão relacionadas com suspeitas de utilização abusiva do cartão bancário da estrutura sindical para pagar despesas pessoais do antigo dirigente Pedro Costa.

Entre as despesas estarão gastos com compras pessoais, almoços e jantares e até férias em família suportados com o cartão multibanco do SEP.

A RTP acrescenta que a PSP também fez buscas em casa do ex-presidente, informação que não foi detalhada à Renascença por fonte policial.

Alegadamente, Pedro Costa fazia levantamentos sucessivos com o cartão do sindicato para gastos pessoais que depois imputava à estrutura, assegura ainda a RTP.