“Sim à Diferença”. PSP lança operação nacional para promover respeito e combater discriminação

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através das Equipas do Programa Escola Segura (EPES), está a desenvolver, em todo o território nacional, a operação “Sim à Diferença”, que decorre até 12 de dezembro.

A iniciativa tem como objetivo prevenir todas as formas de discriminação e crimes motivados por ódio, promovendo junto das crianças e jovens o respeito pelas diferenças e pelos Direitos Humanos, assinalando simultaneamente o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado hoje, 10 de dezembro.

A operação dirige-se a alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, bem como a professores, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação.

Durante este período, as EPES intensificam ações de sensibilização sobre Cidadania e Não Discriminação, Diálogo Intercultural, Igualdade de Género e Direitos Humanos, reforçando a importância da criação e cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A PSP sublinha que a discriminação, tanto a nível global como nacional, “assume diversas formas”, incluindo atos motivados “pela origem racial ou étnica, cor da pele, nacionalidade, ascendência, território de origem ou identidade de género, que podem configurar contraordenações ou mesmo crimes”.

No âmbito do esforço preventivo, as EPES realizaram, no ano letivo 2024/2025, um total de 4.180 apresentações temáticas, envolvendo 78.767 alunos.

Destacam-se 1.165 ações sobre Cidadania e Não Discriminação (22.497 participantes), 682 sobre Diálogo Intercultural (11.897 participantes), 1.422 sobre Direitos Humanos (27.269 participantes) e 911 sobre Igualdade de Género (17.104 participantes).

A PSP apela à denúncia de qualquer situação de discriminação, seja em contexto escolar ou noutros ambientes, e disponibiliza-se para continuar a realizar ações de sensibilização e responder a pedidos de intervenção, que podem ser efetuados presencialmente ou através do endereço eletrónico escolasegura@psp.pt.