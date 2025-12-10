Ouvir
Um ferido grave e um ligeiro em incêndio em habitação em Castro Daire

10 dez, 2025 - 06:26 • Lusa

"A habitação terá ficado destruída", indicou fonte fonte do Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões. As causas do fogo são ainda desconhecidas.

Duas pessoas ficaram esta quarta-feira feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um incêndio na habitação onde viviam em Mões, no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"Um casal ficou ferido, um com gravidade e outro com ferimentos ligeiros, tendo sido transportados ao Hospital de Viseu", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.

O alerta para o incêndio foi dado à 01h47 e às 06h02 estava em fase de rescaldo.

"A habitação terá ficado destruída. Os operacionais encontram-se ainda em trabalhos de rescaldo", indicou a mesma fonte, acrescentando serem desconhecidas as causas do fogo.

Às 06h14 estavam no local 24 operacionais, com o apoio de seis veículos.

