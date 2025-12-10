Ouvir
Um morto e cinco feridos em colisão rodoviária no concelho de Sines

10 dez, 2025 - 10:37 • Lusa

Vítimas têm todas entre os 29 e os 32 anos de idade.

A+ / A-

Um homem, de 31 anos, morreu e outros cinco ficaram feridos, um deles com gravidade, numa colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros ocorrida esta quarta-feira na zona de Porto Covo, no concelho de Sines, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 08h00, aconteceu na Estrada Municipal 554 (EM554), que liga Porto Covo e Sines, no distrito de Setúbal.

Devido à colisão, um dos homens, de 31 anos, de nacionalidade indiana, "estava em paragem cardiorrespiratória devido aos ferimentos" e a ser alvo "de manobras de reanimação", mas "não resistiu e acabou por morrer", disse a mesma fonte.

O ferido grave, de 30 anos, é também de nacionalidade indiana, assim como dois dos quatro feridos ligeiros, de 29 e 31 anos, acrescentou.

Outros dois homens, um português de 29 anos e um brasileiro de 32, são os outros feridos ligeiros, precisou.

"Os cinco feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano", no concelho de Santiago do Cacém, disse a mesma fonte do comando sub-regional da Proteção Civil, indicando que o corpo da vítima mortal ainda se encontra no local do acidente.

A colisão rodoviária levou à interrupção da circulação rodoviária, nos dois sentidos, naquela zona da EM554, para permitir as operações de socorro, mantendo-se o trânsito cortado por volta das 09h45, confirmou a Lusa junto da Proteção Civil e do Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Para o local foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, com a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Sines e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR já acionou também para o local o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV).

