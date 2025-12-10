Urgências hospitalares com tempos de espera críticos: quase 12 horas para doentes urgentes no Amadora-Sintra

Os doentes classificados como urgentes no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) enfrentaram esta manhã tempos de espera de quase 12 horas para a primeira observação médica, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação consultada pela Renascença, cerca das 10h00, 23 doentes com pulseira amarela aguardavam 11 horas e 51 minutos para serem atendidos, enquanto 25 doentes pouco urgentes, com pulseira verde, esperavam 11 horas e 15 minutos.

A situação repete-se em vários hospitais do país. No Hospital Amato-Lusitano, em Castelo Branco, onde a espera chegou a atingir 20 horas, um doente urgente aguarda agora pouco mais de sete horas, tempo semelhante ao registado no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

No Hospital Garcia de Orta, em Almada, 40 doentes urgentes enfrentavam mais de nove horas de espera, enquanto no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 27 doentes aguardavam oito horas e 22 minutos.

No Hospital São José, também em Lisboa, a espera era mais baixa, com 10 doentes urgentes a enfrentarem uma hora e 38 minutos.

Já no Hospital São João, no Porto, os 26 doentes com pulseira amarela esperavam duas horas e 35 minutos.

De acordo com o sistema de triagem, os tempos recomendados para atendimento são de 10 minutos para situações muito urgentes (pulseira laranja), 60 minutos para casos urgentes (amarela) e 120 minutos para pouco urgentes (verde). Perante os tempos de espera elevados, as autoridades de saúde apelam aos utentes para que, antes de se deslocarem às urgências hospitalares, contactem o SNS24 (808 24 24 24), evitando deslocações desnecessárias.