Aeroporto de Lisboa: passageiros em terra, funcionários a trabalhar

O ambiente no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é de contrastes. Por um lado, há muito menos passageiros devido à greve geral decretada para esta quinta-feira, que levou ao cancelamento de mais de metade dos voos previstos. Por outro, há vários serviços a funcionar normalmente, assegurados pelos trabalhadores dos cafés, da farmácia, do banco, da agência de viagens e de outras lojas existentes naquele local.

Atrás do balcão de uma das cafetarias, na zona das partidas, Marta Silva, empregada de mesa, diz estar solidária com o protesto, mas admite que só há poucos dias teve conhecimento que iria haver uma greve geral. “E só ontem é que descobri o motivo [desta paralisação]. Se não viesse trabalhar, iria ter falta e não iria receber”, lamenta, justificando, assim, a não adesão ao protesto. E constata: “É a primeira vez que vejo o aeroporto tão vazio”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A maioria dos passageiros que circula na zona do check-in tem os voos confirmados. Como num dia comum, homens, mulheres e crianças vão formando filas na zona de entrega das bagagens. Há mais silêncio do que é habitual – quem teve voos cancelados ficou em casa, após ter sido notificado pela respetiva companhia aérea.

Entre os que ali estão o semblante é de tranquilidade. É o caso de Paloma Monteiro, de 21 anos, que está a poucos minutos de embarcar para São Vicente, Cabo Verde. “A companhia, a Cabo Verde Airlines, enviou-me um email a confirmar o voo e a pedir para chegar mais cedo. Ouvi algumas pessoas a falarem em voos cancelados, mas de resto está tudo normal”, diz à Renascença.

Num dos bancos na zona das chegadas, Maria descansa de “um voo muito longo”. Chegou há poucos minutos do Brasil. Está em Lisboa, numa escala de algumas horas, mas não sabe se o voo com destino a Dublin, na Irlanda, irá partir na hora prevista. “Ainda não consegui falar com a companhia aérea”, conta. E afirma: “Espero que corra tudo bem”.

Em comunicado, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) fala numa “paragem quase total da operação aérea nacional” e diz que nos grupos TAP e SATA a adesão à greve foi total, tendo sido assegurados apenas os serviços mínimos. Já na EasyJet, diz a mesma fonte, a adesão foi superior a 80%. “Além dos serviços mínimos, saíram apenas dois dos voos previstos para o dia de hoje”, avança, este sindicato.