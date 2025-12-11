Ouvir
CP. 60% de comboios suprimidos durante greve geral até às 08h00

11 dez, 2025 - 09:03 • João Malheiro , Jaime Dantas

Em Lisboa, 66% dos comboios urbanos foram suprimidos, enquanto em Coimbra a taxa é de 57%, e no Porto é de 49%.

Até às 08h00, 60% dos comboios da CP previstos para esta quinta-feira foram suprimidos.

Os dados oficiais da CP dão conta de que dos 67 comboios regionais e intercidades previstos, 38 não chegaram a partir.

Em Lisboa, 66% dos comboios urbanos foram suprimidos, enquanto em Coimbra a taxa é de 57%, e no Porto é de 49%.

O repórter da Renascença Jaime Dantas verificou, pelas 07h00, que na estação Campanhã, no Porto, estava a sentir cada vez mais o impacto da greve.

Pouco mais de uma dezena de pessoas esperavam por comboios na estação. Uma pessoa estava à espera de transporte desde a meia-noite.

"Tenho de esperar mais umas horas, até às 19h00, para apanhar um comboio", conta.

