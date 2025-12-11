Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

CP. 60% de comboios suprimidos durante greve geral até às 08h00

11 dez, 2025 - 09:03 • João Malheiro , Jaime Dantas

Em Lisboa, 66% dos comboios urbanos foram suprimidos, enquanto em Coimbra a taxa é de 57%, e no Porto é de 49%.

A+ / A-

Até às 08h00, 60% dos comboios da CP previstos para esta quinta-feira foram suprimidos.

Os dados oficiais da CP dão conta de que dos 67 comboios regionais e intercidades previstos, 38 não chegaram a partir.

Em Lisboa, 66% dos comboios urbanos foram suprimidos, enquanto em Coimbra a taxa é de 57%, e no Porto é de 49%.

O repórter da Renascença Jaime Dantas verificou, pelas 07h00, que na estação Campanhã, no Porto, estava a sentir cada vez mais o impacto da greve.

Pouco mais de uma dezena de pessoas esperavam por comboios na estação. Uma pessoa estava à espera de transporte desde a meia-noite.

"Tenho de esperar mais umas horas, até às 19h00, para apanhar um comboio", conta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975