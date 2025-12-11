Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Detido em Portugal fugitivo espanhol condenado por peculato e falsificação

11 dez, 2025 - 09:34 • Carla Fino

Justiça espanhola deu como provado que o antigo director Geral do Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer desviou fundos da instituição para benefício próprio, bem como da sua família e amigos, recorrendo, entre outros expedientes, à emissão e utilização de documentos falsos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Olhão, no Algarve, um cidadão estrangeiro, condenado a oito anos de prisão por crimes de peculato e falsificação. A detenção aconteceu na semana passada, mas só agora está a ser conhecida.

De acordo com a PJ, o homem é um antigo director Geral do Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer em Alavés, Espanha, condenado por vários crimes relacionados com má gestão da instituição, e estava em fuga desde 2023.

Para além do mandado europeu emitido pelas autoridades espanholas, sob o suspeito recaía ainda um mandado de detenção internacional, com um alerta vermelho da Interpol.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Tribunal deu como provado que, entre 2006 e 2011 o visado, desviou fundos da instituição para benefício próprio, bem como da sua família e amigos, recorrendo, entre outros expedientes, à emissão e utilização de documentos falsos, com o objetivo de dar-lhe uma aparência de legalidade.

O detido de 55 anos, já foi presente a juíz e aguarda agora processo de extradição requerido por Espanha.

A operação desenvolvida no Algarve contou com a colaboração com a Guardia Civil espanhola.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido(...)

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de(...)

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)