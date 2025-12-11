Detido em Portugal fugitivo espanhol condenado por peculato e falsificação

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Olhão, no Algarve, um cidadão estrangeiro, condenado a oito anos de prisão por crimes de peculato e falsificação. A detenção aconteceu na semana passada, mas só agora está a ser conhecida.

De acordo com a PJ, o homem é um antigo director Geral do Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer em Alavés, Espanha, condenado por vários crimes relacionados com má gestão da instituição, e estava em fuga desde 2023.

Para além do mandado europeu emitido pelas autoridades espanholas, sob o suspeito recaía ainda um mandado de detenção internacional, com um alerta vermelho da Interpol.

O Tribunal deu como provado que, entre 2006 e 2011 o visado, desviou fundos da instituição para benefício próprio, bem como da sua família e amigos, recorrendo, entre outros expedientes, à emissão e utilização de documentos falsos, com o objetivo de dar-lhe uma aparência de legalidade.

O detido de 55 anos, já foi presente a juíz e aguarda agora processo de extradição requerido por Espanha.

A operação desenvolvida no Algarve contou com a colaboração com a Guardia Civil espanhola.

