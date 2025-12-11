Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Detido em Portugal fugitivo espanhol condenado por peculato e falsificação

11 dez, 2025 - 09:34 • Carla Fino

Justiça espanhola deu como provado que o antigo director Geral do Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer desviou fundos da instituição para benefício próprio, bem como da sua família e amigos, recorrendo, entre outros expedientes, à emissão e utilização de documentos falsos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Olhão, no Algarve, um cidadão estrangeiro, condenado a oito anos de prisão por crimes de peculato e falsificação. A detenção aconteceu na semana passada, mas só agora está a ser conhecida.

De acordo com a PJ, o homem é um antigo director Geral do Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer em Alavés, Espanha, condenado por vários crimes relacionados com má gestão da instituição, e estava em fuga desde 2023.

Para além do mandado europeu emitido pelas autoridades espanholas, sob o suspeito recaía ainda um mandado de detenção internacional, com um alerta vermelho da Interpol.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Tribunal deu como provado que, entre 2006 e 2011 o visado, desviou fundos da instituição para benefício próprio, bem como da sua família e amigos, recorrendo, entre outros expedientes, à emissão e utilização de documentos falsos, com o objetivo de dar-lhe uma aparência de legalidade.

O detido de 55 anos, já foi presente a juíz e aguarda agora processo de extradição requerido por Espanha.

A operação desenvolvida no Algarve contou com a colaboração com a Guardia Civil espanhola.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975