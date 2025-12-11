Detido no Algarve suspeito de matar homem por "motivo passional"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por suspeitas de crime de homicídio qualificado, ao final da tarde de terça-feira na zona de Lagos, no Algarve.

Segundo a PJ, o crime terá sido cometido por motivo passional.

"Após localizar a vítima, um homem de 67 anos, e tendo a convicção de que esta manteria um relacionamento amoroso com uma sua ex-companheira, facto que não aceitava, o suspeito veio a agredi-lo com uma faca de cozinha e uma chave de rodas", descreve a PJ.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os ferimentos registado no tórax e cabeça acabaram por ser mortais e o óbito foi registado no local.

O suspeito, 55 anos, tem antecedentes criminais, vai ser presente a juíz para aplicação das medidas de coação.