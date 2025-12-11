Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Detido no Algarve suspeito de matar homem por "motivo passional"

11 dez, 2025 - 10:16

Em causa estaria um relacionamento amoroso entre uma ex-companheira do agressor e a vítima.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por suspeitas de crime de homicídio qualificado, ao final da tarde de terça-feira na zona de Lagos, no Algarve.

Segundo a PJ, o crime terá sido cometido por motivo passional.

"Após localizar a vítima, um homem de 67 anos, e tendo a convicção de que esta manteria um relacionamento amoroso com uma sua ex-companheira, facto que não aceitava, o suspeito veio a agredi-lo com uma faca de cozinha e uma chave de rodas", descreve a PJ.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os ferimentos registado no tórax e cabeça acabaram por ser mortais e o óbito foi registado no local.

O suspeito, 55 anos, tem antecedentes criminais, vai ser presente a juíz para aplicação das medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido(...)

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de(...)

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)