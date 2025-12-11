Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Detido no Algarve suspeito de matar homem por "motivo passional"

11 dez, 2025 - 10:16

Em causa estaria um relacionamento amoroso entre uma ex-companheira do agressor e a vítima.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por suspeitas de crime de homicídio qualificado, ao final da tarde de terça-feira na zona de Lagos, no Algarve.

Segundo a PJ, o crime terá sido cometido por motivo passional.

"Após localizar a vítima, um homem de 67 anos, e tendo a convicção de que esta manteria um relacionamento amoroso com uma sua ex-companheira, facto que não aceitava, o suspeito veio a agredi-lo com uma faca de cozinha e uma chave de rodas", descreve a PJ.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os ferimentos registado no tórax e cabeça acabaram por ser mortais e o óbito foi registado no local.

O suspeito, 55 anos, tem antecedentes criminais, vai ser presente a juíz para aplicação das medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 11 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975