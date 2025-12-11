Ouvir
"Estamos já a ter uma grande greve geral", dizem UGT e CGTP

11 dez, 2025 - 01:42 • Ricardo Vieira

Mário Mourão e Tiago Oliveira unidos contra o pacote laboral do Governo e confiantes no arranque do protesto que promete parar o país, esta quinta-feira.

A+ / A-

Os secretários-gerais da UGT e da CGTP acreditam que a greve geral desta quinta-feira vai ser marcada por uma grande adesão dos trabalhadores, contra o pacote laboral que o Governo quer aprovar. “Estamos já a ter uma grande greve geral", afirmam.

Em declarações ao final da noite de quarta-feira, o líder da UGT, Mário Mourão, acredita que a paralisação será uma das maiores de sempre em Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Julgo que é das melhores greves que se fez em Portugal e a adesão vai ser importante, vai ser uma adesão grande", afirmou Mário Mourão no arranque do protesto.

🔴 Greve geral ao minuto: O dia que pode parar Portugal

🔴 Greve geral ao minuto: O dia que pode parar Portugal

Contra a proposta de alteração das leis laborais, (...)

Em declarações aos jornalistas na Autoeuropa, em Palmela, Mário Mourão espera que a paralisação ultrapasse a adesão da última realizada em conjunto pelas duas centrais sindicais, em 2013.

“Os trabalhadores estão motivados para dar uma resposta firme e determinada a esta alteração ao Código do Trabalho. A Autoeuropa também vai ser um exemplo para o país. Os trabalhadores da Autoeuropa também vão ser significativamente afetados”, sublinhou o líder da UGT.

Mário Mourão afirma que a Autoeuropa “pode ser um barómetro para o sucesso desta paralisação”, mas também há outros setores que podem ajudar a medir o impacto do protesto.

“Há bocado estive de onde saem os camiões da higiene urbana e a adesão vai ser também muito importante e grande”, exemplificou.

"Governo tem que retirar o pacote laboral de cima da mesa"

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, também se mostra otimista sobre uma grande adesão à greve geral desta quinta-feira e exige que o Governo retire o pacote laboral.

Em declarações aos jornalistas junto às instalações do Metropolitano de Lisboa, Tiago Oliveira afirmou: “Estamos já a ter uma grande greve geral, porque tem o simbolismo que tem e a necessidade que tem, que é obrigar o Governo a recuar e a retirar o pacote laboral”.

O primeiro-ministro não entende as razões do protesto, mas o líder da CGTP tem uma visão diferente: “Estes trabalhadores que estão aqui fazem a diferença todos os dias nas nossas vidas, são a realidade do país, vivem com baixos salários, desregulação dos horários de trabalho, precariedade crescente e que hoje estão a exercer um direito que o Governo quer fragilizar, que é o direito à greve”.

No arranque da greve geral, Tiago Oliveira quer passar uma mensagem a todos os trabalhadores: “que lutem, que se sintam à vontade e com determinação para lutar por uma vida melhor, que combatam este pacote laboral”.

O secretário-geral da CGTP considera que, com a atual proposta em cima da mesa, não há margem de manobra para negociar.

“O Governo tem que retirar o pacote laboral de cima da mesa. Os trabalhadores não estão numa situação em que vão abdicar de direitos para responder às mesmas políticas seguidas durante anos e que os conduz, sempre, para a degradação das suas condições de vida. Este pacote vem trazer uma maior degradação das condições de vida e de trabalho”, resume.

