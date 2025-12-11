"Governo está completamente alheado da realidade", acusa CGTP

"É um Governo que tenta por todas as formas e mais algumas diminuir aquilo que é o impacto e a dimensão da greve geral", cuja adesão a CGTP estima "acima dos três milhões de trabalhadores" .

"É um Governo que está completamente alheado da realidade do país. É um Governo que não percebe aquilo que é a resposta que hoje os trabalhadores estão a dar. É um Governo que não quer perceber aquilo que é a justeza que traz os trabalhadores hoje para a luta", declarou Tiago Oliveira, referindo-se à descrição da greve como "inexpressiva" pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

O Governo está "completamente alheado da realidade", acusou esta quinta-feira o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, afirmando que o Executivo está a tentar diminuir o impacto da greve geral marcada pela CGTP e pela UGT.

"Uma greve que se traduz numa impressionante participação no setor das pescas, na indústria, na logística, nos transportes, na saúde, nas cantinas, nas IPSS, na educação, na administração local, na recolha de resíduos, na cultura de forma geral, em todas as atividades do nosso país", enumerou Tiago Oliveira, que deixou ainda alguns exemplos dos setores mais afetados.

"As lotas Norte a sul do país estão encerradas. Portos de Lisboa, Aveiro e outros, sem movimento de barcos. Nas bebidas, para dar aqui alguns exemplos, Super Bock logística 100%" de paralisação. "Na alimentação e produção na Parada, na Serialto, na Dancake, entre outras empresas do setor de alimentação. Hotelarias e cantinas e refeitórios encerrados. No comércio, dar aqui algum exemplo, a Auchan das Amoreiras a 100%, na logística do Mercadona em Almeirim, com 70% de adesão".

"No setor social e percorrendo o país, para dar exemplos mais concretos da realidade do país, a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, 100%", continuou Tiago Oliveira. "Na indústria cerâmica, 100% na Dominó, na Galo Vidro 80%. Na metalurgia, na Pico 95%, na Pré 90%, no têxtil na Tescap, 80%. No setor automóvel, Autoeuropa, produção parada e empresas envolventes do parque industrial com fortes adesões."