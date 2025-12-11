Ouvir
Greve Geral no Porto. Faltam funcionários nos serviços públicos, mas também não há muitos utentes

11 dez, 2025 - 16:26 • Jaime Dantas

Na loja do cidadão, muitos balcões estavam por preencher, mas também não eram muitos os que esperavam por atendimento. Dos transportes à educação, a Renascença fez uma ronda por alguns serviços públicos da invicta.

A greve geral desta quinta-feira afetou principalmente os setores dos transportes, administração pública e saúde, mas, no Porto, os utentes já estavam avisados para a paralisação.

Na loja do cidadão, na zona da Antas, muitos balcões estavam por preencher, mas também não eram muitos os utentes que esperavam por atendimento. De resto, ao contrário do que é habitual naquele serviço público, não havia fila para atendimento. A grande maioria das pessoas via a sua situação resolvida em menos de 20 minutos.

O mesmo se passou na estação de comboios de Campanhã. Acumularam-se supressões atrás de supressões, inicialmente apenas no longo curso, alastrando-se mais tarde para os urbanos — meio de transporte para quem vive nos arredores e trabalha na invicta —, mas a sala de espera da principal estação ferroviária do grande Porto estava praticamente vazia às primeiras horas da manhã.

Entre os poucos passageiros contava-se João Fonseca, que estava já desde a meia-noite à espera de um comboio em direção a Viana do Castelo, depois de um longo dia de viagens.

"Tinha um comboio suburbano, para Nine, para depois apanhar um comboio para Viana do Castelo às 6h59. Esse comboio não o vi passar e agora tenho de esperar mais umas horas, até às 19h00, para apanhar um comboio. Vim de Santarém, cheguei aqui à meia-noite, e depois a gente tem que estar três horas e meia fora ao frio, que eles fecham a estação, é muito complicado", conta.

Apenas quatro voos foram cancelados no Aeroporto do Porto. Foto: Jaime Dantas/RR
Aeroporto do Porto vive normalidade em dia de Greve Geral. Foto: Jaime Dantas/RR
Escola Básica da Madalena foi das poucas que abriu em dia de Greve Geral. Foto: Jaime Dantas/RR
Já a atividade do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, decorria com relativa normalidade, já que apenas quatro dos voos previstos para esta quinta-feira foram cancelados. Em contraste com o habitual num dia de greve, não constava nenhum aviso para a paralização nos painéis informativos do aeroporto.

No setor da educação, a Escola Básica da Madalena, em Vila Nova de Gaia, foi das poucas a abrir portas no Grande Porto. Provavelmente, as crianças que olhavam pela janela da sala de aula não tinham como perceber que o ensino público está parado, um pouco por todo o país.

