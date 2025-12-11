Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Greve Geral

“Isto não vai dar nada”, diz camionista que não fez greve

11 dez, 2025 - 15:59 • Isabel Pacheco

Greve geral com impacto significativo na Bosch em Braga onde a produção esteve “praticamente parada”. Já as PME escaparam à paralisação que mobilizou poucos e, em alguns casos, nenhum trabalhador.

Às seis da manhã desta quinta-feira, o piquete de greve posicionava-se junto à estrada de acesso a uma das entradas da unidade de produção da Bosch em Braga.

Quem por ali passava, não escapava aos grevistas que tentavam dissuadir os que não tinham aderido a o protesto. Foi o caso de José Araújo, motorista de um camião que se preparava para descarregar material da multinacional. Mas, o discurso não o conseguiu convencer.

“Não vou aderir à greve porque não confio neste país. Não acredito nestes políticos de há 51 anos, por isso, eu sei que, infelizmente esta rapaziada e outros que andam por este país fora, mas greve não vai dar em nada”, lamentou.

“Isto não vai dar nada”, insistiu o motorista que, entretanto, seguiu caminho.

O trânsito em direção à multinacional ia formando fila na hora seguinte. E outros “dois camiões chegaram mesmo a voltar para trás”, contava Maximiliano Pereira, representante da comissão de trabalhadores.

“São camiões que vão entregar material, mas vão ter dificuldade na descarga devido à falta de trabalhadores. À partida vão ter de ir, na mesma, embora”, explicava Maximiliano que, às primeiras horas do turno das seis da manhã, já dava o objetivo como cumprido.

“O objetivo, de certa forma, está cumprido. A produção estará praticamente parada. Em regra geral, a maior parte das linhas estão paradas”, contava Maximiliano.

PM divide o país entre a "parte largamente maioritária" que trabalha e a "minoritária" que faz greve

GOVERNO

PM divide o país entre a "parte largamente maioritária" que trabalha e a "minoritária" que faz greve

No final da reunião do Conselho de Ministros desta(...)

No primeiro turno com início às 23h, 75% dos 250 trabalhadores terão aderido à greve. Já no turno das seis da manhã, e segundo o Site- Norte — Sindicato de Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Energia e Atividades do Ambiente do Norte — a adesão terá rondado os 90%.

Números que, quer para o sindicato quer para a comissão de trabalhadores, representam “uma forte adesão” ao protesto contra o pacote laboral que, entre as medidas propostas, propõe a simplificação do lay-off. Esta é uma alteração que “muito diz” aos cerca de 2.500 trabalhadores que, no mês passado, viram o seu trabalho suspenso.

“Curiosamente, vêm agora, a pedido da CIP, com esta coisa de quererem facilitar o processo de lay-off, portanto, colocarem um lay-off mais simplificado para as empresas poderem usar e abusar da dessas situações”, sublinhou Maximiliano.

“Se é para fazer greve e não ser remunerado, prefiro estar a trabalhar”

Não muito longe da multinacional, numa empresa de componentes de automóveis, as portas estão abertas e tudo a funcionar como qualquer outro dia. Nenhum dos 20 funcionários fez, esta quinta-feira, greve. “Todos vieram trabalhar”, atira António Santos.

É António que dá a cara pelos colegas. “Trabalho há 40 anos e nunca fiz greve na vida”, conta o funcionário adiantando que desde que ali está a trabalhar, "nunca ninguém faltou, nunca colega meu fez greve”.

“Trabalhamos no setor privado e é sempre mais complicado”, diz, rematando: “Acho que toda a gente entende o que eu estou a dizer.”

Ao lado, o colega de trabalho, Silva, interrompe. “Até concordo com os trabalhadores, mas cada um pensa à sua maneira”. Questionado se alguma medida na proposta de reforma laboral o poderá atingir diretamente, o jovem reconhece que “não pode concordar com as medidas de Luís Montenegro”, mas tem dúvidas se “isso vala a pena estar a perder um dia de trabalho”.

“Se é para fazer greve, faltar e não ser remunerado, prefiro estar a trabalhar”, remata.

