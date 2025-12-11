“Isto não vai dar nada”, diz camionista que não fez greve

“O objetivo, de certa forma, está cumprido. A produção estará praticamente parada. Em regra geral, a maior parte das linhas estão paradas”, contava Maximiliano.

“São camiões que vão entregar material, mas vão ter dificuldade na descarga devido à falta de trabalhadores. À partida vão ter de ir, na mesma, embora”, explicava Maximiliano que, às primeiras horas do turno das seis da manhã, já dava o objetivo como cumprido.

O trânsito em direção à multinacional ia formando fila na hora seguinte. E outros “dois camiões chegaram mesmo a voltar para trás”, contava Maximiliano Pereira, representante da comissão de trabalhadores.

“Não vou aderir à greve porque não confio neste país. Não acredito nestes políticos de há 51 anos, por isso, eu sei que, infelizmente esta rapaziada e outros que andam por este país fora, mas greve não vai dar em nada”, lamentou.

Quem por ali passava, não escapava aos grevistas que tentavam dissuadir os que não tinham aderido a o protesto. Foi o caso de José Araújo, motorista de um camião que se preparava para descarregar material da multinacional. Mas, o discurso não o conseguiu convencer.

Às seis da manhã desta quinta-feira, o piquete de greve posicionava-se junto à estrada de acesso a uma das entradas da unidade de produção da Bosch em Braga.

No final da reunião do Conselho de Ministros desta(...)

No primeiro turno com início às 23h, 75% dos 250 trabalhadores terão aderido à greve. Já no turno das seis da manhã, e segundo o Site- Norte — Sindicato de Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Energia e Atividades do Ambiente do Norte — a adesão terá rondado os 90%.

Números que, quer para o sindicato quer para a comissão de trabalhadores, representam “uma forte adesão” ao protesto contra o pacote laboral que, entre as medidas propostas, propõe a simplificação do lay-off. Esta é uma alteração que “muito diz” aos cerca de 2.500 trabalhadores que, no mês passado, viram o seu trabalho suspenso.

“Curiosamente, vêm agora, a pedido da CIP, com esta coisa de quererem facilitar o processo de lay-off, portanto, colocarem um lay-off mais simplificado para as empresas poderem usar e abusar da dessas situações”, sublinhou Maximiliano.

“Se é para fazer greve e não ser remunerado, prefiro estar a trabalhar”

Não muito longe da multinacional, numa empresa de componentes de automóveis, as portas estão abertas e tudo a funcionar como qualquer outro dia. Nenhum dos 20 funcionários fez, esta quinta-feira, greve. “Todos vieram trabalhar”, atira António Santos.

É António que dá a cara pelos colegas. “Trabalho há 40 anos e nunca fiz greve na vida”, conta o funcionário adiantando que desde que ali está a trabalhar, "nunca ninguém faltou, nunca colega meu fez greve”.

“Trabalhamos no setor privado e é sempre mais complicado”, diz, rematando: “Acho que toda a gente entende o que eu estou a dizer.”

Ao lado, o colega de trabalho, Silva, interrompe. “Até concordo com os trabalhadores, mas cada um pensa à sua maneira”. Questionado se alguma medida na proposta de reforma laboral o poderá atingir diretamente, o jovem reconhece que “não pode concordar com as medidas de Luís Montenegro”, mas tem dúvidas se “isso vala a pena estar a perder um dia de trabalho”.

“Se é para fazer greve, faltar e não ser remunerado, prefiro estar a trabalhar”, remata.