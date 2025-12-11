Ouvir
  11 dez, 2025
Jovem de 19 anos baleado em Carnaxide a partir de carro em andamento

11 dez, 2025 - 15:29 • João Pedro Quesado

A vítima foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier. Não há um suspeito identificado.

Um jovem de 19 anos foi baleado no peito na noite de quarta-feira, em Carnaxide, enquanto esperava por um autocarro, noticiaram o Correio da Manhã e a CNN e confirmou a Renascença junto da PSP.

O jovem foi baleado enquanto estava na paragem do autocarro, com um amigo, na Rua Tiago de Almeida, em Carnaxide. Segundo a PSP, um carro sem matrículas passou pela rua em alta velocidade, disparando com uma arma de fogo contra um imóvel naquela rua.

A vítima foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier. Não há um suspeito identificado.

A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar a ocorrência.

