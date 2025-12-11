Jovem de 19 anos baleado em Carnaxide a partir de carro em andamento

11 dez, 2025 - 15:29 • João Pedro Quesado
Um jovem de 19 anos foi baleado no peito na noite de quarta-feira, em Carnaxide, enquanto esperava por um autocarro, noticiaram o Correio da Manhã e a CNN e confirmou a Renascença junto da PSP.
O jovem foi baleado enquanto estava na paragem do autocarro, com um amigo, na Rua Tiago de Almeida, em Carnaxide. Segundo a PSP, um carro sem matrículas passou pela rua em alta velocidade, disparando com uma arma de fogo contra um imóvel naquela rua.
A vítima foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier. Não há um suspeito identificado.
A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar a ocorrência.