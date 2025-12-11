Ouvir
Novos cortes de luz em quatro municípios neste domingo

11 dez, 2025 - 16:35 • Catarina Magalhães

Por razões de segurança, estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

A E-REDES informa que neste domingo, a 14 de dezembro, vai proceder à interrupção programada no fornecimento de energia elétrica em quatro municípios. Estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os municípios de Sintra, Lisboa, Albufeira e Faro são os implicados no corte de luz. A operadora da rede portuguesa garante que o trabalho investido pretende "evitar as interrupções de fornecimento e, quando necessárias, minimizar a sua duração", lê-se na publicação do site.

Saiba que municípios e freguesias são afetadas

  • Sintra – União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, das 06h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia de Avenidas Novas, das 05h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia de Carnide, das 05h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia de Misericórdia, das 05h00 às 11h00;
  • Albufeira – Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, das 08h00 às 11h00;
  • Faro – Freguesia de Montenegro, das 08h00 às 11h00.

Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.

Por razões de segurança, a E-Redes aconselha que todas as instalações sejam consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção.

