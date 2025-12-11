"O país escolheu trabalhar". Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Leia também:

António Leitão Amaro, ministro da Presidência, acredita que a greve geral desta quinta-feira teve uma "adesão inexpressiva" e que o país "escolheu trabalhar".

"A esmagadora maioria dos trabalhadores está a trabalhar, o país está a trabalhar. Se olharmos à adesão, parece mais uma greve da função pública, parcial em alguns setores. Alguns setores têm um impacto grande, como o dos transportes e os assistentes nas escola, mas repito: o nível de adesão, no conjunto do país, é inexpressivo", disse após o conselho de ministros.

O ministro acredita ainda que há pessoas que "não conseguiram trabalhar por perturbação nos transportes e não por adesão à greve" e outros que estão em teletrabalho.

Leitão Amaro dá ainda dois dados para justificar a leitura da adesão baixa à greve: "As transações financeiras estão com uma redução de 7% face ao período normal. O trânsito nas pontes, em Lisboa, caiu 5%. Do setor privado e social, o reporte é de uma adesão entre 0 e 10%. Esta greve vai ter uma adesão inexpressiva."

"Respeitamos a greve, ouvimos as preocupações que são manifestadas, mantemos o diálogo, mas o país escolheu trabalhar, principalmente no setor privado e social e a reforma laboral não se aplica aos setores públicos, é um facto curioso", disse ainda.



Questionado se a declaração desvalorizava o impacto da greve, o ministro diz que o Governo "continua a estar disponível ao diálogo e que já gerou frutos, em particular na função pública, um acordo de aumento de rendimentos a quatro anos. Foram acordos históricos e que retomaram a paz social nesses setores."

"O exercício de protesto é uma minoria. Respeitamos minorias e maiorias. Quem faz greve é uma minoria, ouvimo-la, mas temos um mandato e temos de ouvir a maioria também. O diálogo mantém-se para podermos tomar medidas que o país precisa para a valorização dos treinadores", defende.

Mário Mourão, secretário-geral da UGT, anunciou uma adesão acima dos 80% na paralisação desta quinta-feira. É a 11.ª greve geral em 51 anos de democracia, a quinta a juntar CGTP e UGT, o que não acontecia desde 2013.