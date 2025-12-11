Principais hospitais do país com adesão à greve acima dos 90%, diz sindicato

Os principais hospitais do país estão quase todos com uma adesão à grevel geral desta quinta-feira acima dos 90%.

Os dados são da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais que, em comunicado, revela alguns dados de hospitais de diferentes pontos de Portugal.

Em Lisboa, a Maternidade Alfredo da Costa está com 100% de adesão, o Hospital Santa Maria conta com 90%, Hospital S. José está com 98%, o mesmo valor do Hospital Dona Estefânia.

No Porto, o Hospital S. João tem uma adesão à greve de 95%, já o Hospital de Gaia conta com 90%. O Hospital de Braga, por sua vez, tem uma adesão de 90% à greve.

O Hospital de Chaves tem 90% de adesão, enquanto a Unidade Local de Saúde Dão-Lafões tem 95% de adesão à greve, o mesmo valor do Hospital São Teotónio, em Viseu. Já o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, tem uma adesão de 90%.

A maior exceção é a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que conta só com 59% de adesão.

A greve geral promovida pela CGTP e a UGT decorre esta quinta-feira, dia 11 de dezembro. É a primeira vez em 13 anos que as duas centrais sindicais se unem para promover uma greve. Acompanhe tudo no minuto da Renascença.