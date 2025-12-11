Seis detidos e dois identificados em Lisboa durante manifestação

11 dez, 2025 - 21:49 • Ricardo Vieira
Seis pessoas detidas e duas identificadas é o balanço da manifestação desta quinta-feira, em Lisboa, dia de greve geral contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, indica a PSP.
O protesto convocado pelos sindicatos teve início no Rossio, pelas 14h00, e o destino foi a Assembleia da República.
Duas pessoas foram detidas e outras duas identificadas após um grupo de 150 pessoas se ter separado da manifestação, deslocando-se em direção ao Chiado.
"Este grupo de indivíduos foi provocando diversos danos ao longo do trajeto adotado, nomeadamente graffiti, em fachadas de prédios residenciais e comerciais, tendo sido intercetados ao chegar ao Largo do Carmo. Alguns dos indivíduos abordados reagiram violentamente à abordagem por parte dos polícias, tendo dois deles sido detidos por resistência e coação sobre funcionário e dois outros identificados", informa a PSP, em comunicado enviado à Renascença.
Reportagem
A manifestação dos sindicatos terminou, mas um grupo de pessoas permaneceu em frente à Assembleia da República e causou distúrbios: foram arremessadas garrafas e incendiados caixotes do lixo.
Uma pessoa foi detida após ter saltado as grades e subido a escadaria em frente ao Parlamento, refere a PSP.
"Os polícias no local necessitaram de, por duas vezes, apagar focos de incêndio, ateados por manifestantes. Em virtude da persistência de tal incivilidade, foi ativado o Regimento de Sapadores Bombeiros que apagou o incêndio que lavrava em caixotes do lixo", detalha a Polícia.
Após ter sido extinto o foco de incêndio, as forças de segurança desceram a rua e dispersaram os manifestantes para as artérias adjacentes, “para evitar que fossem efetuados mais danos ao património”.
“No final da manifestação, cerca das 20h38, foram detidos 3 indivíduos por resistência e coação sobre funcionário e ofensas à integridade física qualificada”, refere o comunicado da PSP.