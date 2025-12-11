Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Greve geral

Seis detidos e dois identificados em Lisboa durante manifestação

11 dez, 2025 - 21:49 • Ricardo Vieira

A manifestação dos sindicatos terminou, mas um grupo permaneceu em frente à Assembleia da República e causou distúrbios.

A+ / A-
Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha nos arredores do Parlamento
Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha nos arredores do Parlamento

Seis pessoas detidas e duas identificadas é o balanço da manifestação desta quinta-feira, em Lisboa, dia de greve geral contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, indica a PSP.

O protesto convocado pelos sindicatos teve início no Rossio, pelas 14h00, e o destino foi a Assembleia da República.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Duas pessoas foram detidas e outras duas identificadas após um grupo de 150 pessoas se ter separado da manifestação, deslocando-se em direção ao Chiado.

"Este grupo de indivíduos foi provocando diversos danos ao longo do trajeto adotado, nomeadamente graffiti, em fachadas de prédios residenciais e comerciais, tendo sido intercetados ao chegar ao Largo do Carmo. Alguns dos indivíduos abordados reagiram violentamente à abordagem por parte dos polícias, tendo dois deles sido detidos por resistência e coação sobre funcionário e dois outros identificados", informa a PSP, em comunicado enviado à Renascença.

Não podem fazer greve, mas criticam Governo. “Só não nos levam a casaca e as calças se não puderem”

Reportagem

Não podem fazer greve, mas criticam Governo. “Só não nos levam a casaca e as calças se não puderem”

Pelas ruas do Porto, a Renascença recolheu testemu(...)

A manifestação dos sindicatos terminou, mas um grupo de pessoas permaneceu em frente à Assembleia da República e causou distúrbios: foram arremessadas garrafas e incendiados caixotes do lixo.

Uma pessoa foi detida após ter saltado as grades e subido a escadaria em frente ao Parlamento, refere a PSP.

"Os polícias no local necessitaram de, por duas vezes, apagar focos de incêndio, ateados por manifestantes. Em virtude da persistência de tal incivilidade, foi ativado o Regimento de Sapadores Bombeiros que apagou o incêndio que lavrava em caixotes do lixo", detalha a Polícia.

Após ter sido extinto o foco de incêndio, as forças de segurança desceram a rua e dispersaram os manifestantes para as artérias adjacentes, “para evitar que fossem efetuados mais danos ao património”.

“No final da manifestação, cerca das 20h38, foram detidos 3 indivíduos por resistência e coação sobre funcionário e ofensas à integridade física qualificada”, refere o comunicado da PSP.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido(...)

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de(...)

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?