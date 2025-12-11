Seis detidos e dois identificados em Lisboa durante manifestação

Seis pessoas detidas e duas identificadas é o balanço da manifestação desta quinta-feira, em Lisboa, dia de greve geral contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, indica a PSP.

O protesto convocado pelos sindicatos teve início no Rossio, pelas 14h00, e o destino foi a Assembleia da República.

Duas pessoas foram detidas e outras duas identificadas após um grupo de 150 pessoas se ter separado da manifestação, deslocando-se em direção ao Chiado.

"Este grupo de indivíduos foi provocando diversos danos ao longo do trajeto adotado, nomeadamente graffiti, em fachadas de prédios residenciais e comerciais, tendo sido intercetados ao chegar ao Largo do Carmo. Alguns dos indivíduos abordados reagiram violentamente à abordagem por parte dos polícias, tendo dois deles sido detidos por resistência e coação sobre funcionário e dois outros identificados", informa a PSP, em comunicado enviado à Renascença.